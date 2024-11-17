Hizbullah'tan İsrail'in Kuzeyini Saldırı: 10 Roketle Vurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 10 roketin fırlatıldığını söyleyen İsrail, bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi.

Hizbullah'tan İsrail'in Kuzeyini Saldırı: 10 Roketle Vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, Hizbullah bu saldırılara karşılık veriyor. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine roketli saldırı düzenledi. Roketin isabet ettiği Avot Ubanim Sinagogu hasar görürken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırı çevredeki bazı binalarda da yıkıma neden oldu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan 10 roketin fırlatıldığını, bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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