İsrail, Lünan'ın Kuzeyine Saldırdı: 3'ü Çocuk 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki Baalbek kentine hava saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 5'i çocuk 11 kişi de yaralandı. Saldırıların ardından açıklama yapan İsrail, "Devam edeceğiz, daha ileri gideceğiz, derinlemesine saldıracağız." ifadelerini kullandı.

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İsrail, Lünan'ın Kuzeyine Saldırdı: 3'ü Çocuk 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, Lübnan'da kanlı saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun kuzeydeki Baalbek kentine bağlı El Khraiba köyüne düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 5'i çocuk 11 kişi de yaralandı.

İSRAİL’DEN ‘DAHA İLERİ GİDECEĞİZ, DERİNLEMESİNE SALDIRACAĞIZ’

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Lübnan sınırındaki Kafr Kila köyüne yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Hizbullah çok ağır bir bedel ödedi, emir komuta zinciri çöktü, çok sayıda savaşçısı öldü, altyapısı tahrip oldu. Bu örgüte ateş etmeye devam edecek, savaşmaya, planları uygulamaya devam edeceğiz, daha ileri gideceğiz, derinlemesine saldıracağız, Hizbullah'ı çok ama çok sert vuracağız. Sakinleri güvenli bir şekilde geri getirdiğimizden emin olduğumuzda duracağız” dedi.

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Kaynak: İHA

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