İsrail'de Emniyet ve Yargı Topun Ucunda! 'Netanyahu'ya Suikast Girişimine İzin Verdiler'

Bir yılı aşkın süredir Gazze'ye yönelik ağır katliamlarına devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna gece saatlerinde 2 işaret fişeği atıldı. Adalet Bakanı Yariv Levin, "suikast girişimi" olarak tanımladığı olayla ilgili açıklama yaptı ve emniyet ile yargıya eleştiride bulundu.

Levin, Başbakan Netanyahu'nun özel konutunda meydana gelen olayın "amacı başbakana suikast düzenlemek ve seçilmiş hükümeti şiddet içeren bir darbeyle devirmek olan anarşist eylemler zincirinin yalnızca son halkası" olduğunu öne sürdü.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin

'ANARŞİYE SON VERİLMELİ'

Bu tür davranışların "kolluk kuvvetlerinin seçici uygulamalarının himayesi altında" iki yıldır devam ettiğini iddia eden Levin, İsrail Yüksek Mahkemesini de buna onay vermekle suçlayarak, "Adalet ve kolluk kuvvetlerinin rehabilitasyonuna tam destek vermenin ve anarşi, kaos, itaatsizlik ve başbakana zarar verme girişimlerine son vermenin zamanı geldi" dedi.

'YARGI REFORMU' ISRARI

Yüksek Mahkemenin yapısı da dahil olmak üzere "hükümetin kuruluşundan bu yana bazı şeyleri temelden değiştirmek için mücadele ediyorum" açıklamasında bulunan Levin, dondurulan tartışmalı "yargı reformu" mevzuatının tekrar başlatılması gerektiğini öne sürdü.

Levin, "Koalisyonun tüm üyelerinin, tüm fraksiyonların ve Knesset'in tüm üyelerinin, tek bir adam olarak, benim öncülük ettiğim ve durdurulan hamlelere ve durumu değiştirmek için gerekli olan diğer tüm hamlelere açık desteklerini ilan etmelerinin zamanı geldi" ifadesini kullandı.

İNFİAL YARATAN TARTIŞMALI 'YARGI REFORMU'

Netanyahu, göreve geldikten kısa bir süre sonra, Yüksek Mahkeme'nin parlamento kararlarını gözden geçirme yetkisinin sınırlandırılmasından yargıçların atanma şeklinin değiştirilmesi ve yargıçların yetkilerinin kısıtlanmasına kadar varan ve tartışmalara neden olan yargı reformu planını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı sisteminde tartışmalı yargı reformuyla köklü değişiklikler yapma girişimleri, 7 Ekim 2023’ten sonra durdurulmuştu.

Yüksek Mahkeme yargıçları, ocak ayının başında 7'ye karşı 8 oyla, ülke çapında protestolara yol açan tartışmalı yargı reformu yasasını, "demokratik İsrail devletinin temel karakterine ciddi ve benzeri görülmemiş zarar verdiği" gerekçesiyle iptal etmişti.

Kaynak: AA