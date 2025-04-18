Havada Can Pazarı! Bıçaklı Saldırgan Uçağı Kaçırmaya Çalıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Belize'de havada korku dolu anlar yaşandı. Bıçaklı bir saldırgan uçağı kaçırmaya çalıştı. 3 kişiyi yaralayan şahıs silahla vurularak öldürüldü.

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Havada Can Pazarı! Bıçaklı Saldırgan Uçağı Kaçırmaya Çalıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Karayip ülkesi Belize'de bir uçakta dehşet anları yaşandı. ABD vatandaşı Akinyela Taylor, Tropic Air şirketine ait bir uçağı bıçakla kaçırmaya çalıştı.

Havada panik ve korkunun hakim olduğu dakikalar geçmek bilmedi. Taylor, uçak havadayken bıçak çekerek, iç hat seferi yapan aracın ülke dışına yönlendirilmesini talep etti.

Havada Can Pazarı! Bıçaklı Saldırgan Uçağı Kaçırmaya Çalıştı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Belize Emniyet Müdürü Chester Williams, uçakta 14 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

Williams, 3 yolcuyu bıçakla yaralayan Taylor'ın daha sonra silah taşıma ruhsatı olan bir yolcu tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Belize Havalimanından yetkililer, uçağın rastgele yönlerde uçtuktan sonra güvenli bir şekilde indiğini ve yaralananların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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