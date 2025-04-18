'Akademik Sığınma' İçin O Ülkeye Koştular! Bir Ayda Rekor Başvuru

Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi, Trump'ın eğitim kurumlarına aktarılan fonları kesmesi sonrası dikkat çeken bir karar aldı. "Rejimlerinden baskı gören" ABD'deki üniversite araştırmacılarına fon sağlamaya karar veren üniversiteye, sadece bir ayda 298 akademisyen başvurdu. Üniversite, durumu "akademik sığınma" şeklinde tanımlarken, eski Cumhurbaşkanı'ndan da duruma destek geldi.

Son Güncelleme:
'Akademik Sığınma' İçin O Ülkeye Koştular! Bir Ayda Rekor Başvuru

Göreve başladığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri siyasi, ekonomik ve toplumsal birçok değişikliğe giden ABD Başkanı Donald Trump'ın dikkat çeken hamlelerinden biri de bazı fon yardımlarını sonlandırmak oldu. Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi de, bu hamleye karşı bir adım attı. "Bilim için Güvenli Alan" adlı programla üniversite, 20 araştırmacının çalışmalarına üç sene fon sağlayacağını açıklayarak, bunun için "akademik sığınma" yorumunu yaptı.

ÖNEMLİ ÜNİVERSİTELER DE LİSTEDE

Bir ayda yalnızca 298 kişinin başvuru yaptığını, 242'sinin ise programa kabul edildiğini bildiren üniversite; bu kişiler arsında NASA, Yale, Columbia ve Stanford gibi üniversitelerdeki araştırmacıların yer aldığını belirtti. Söz konusu adayların 135'inin Amerikan, 45'inin de çift vatandaş olduğu da açıklandı. Üniversite seçim sürecinin kısa süre içinde başlayacağı, araştırmacıların haziran ayının başından itibaren Fransa'ya geleceği öğrenildi.

'Akademik Sığınma' İçin O Ülkeye Koştular! Bir Ayda Rekor Başvuru - Resim : 1

'SIĞINMACI KABUL EDİLSİNLER'

Eski Fransa Cumhurbaşkanı ve mevcut Sosyalist Parti Milletvekili François Hollande da üniversitenin bu programına destek verdiğini duyurarak, kendi ülkelerinde çeşitli nedenlerle çalışmalarına engel olunan bu bilim insanlarının "sığınmacı" olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu. Ülkelerin baskıcı rejimlerini eleştiren Hollande, muhalif akademisyenlerin de korunmaya ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi Ziyaret Edecek mi? Kulislerde Konuşulanlar Ortaya ÇıktıABD Başkanı Trump, Türkiye'yi Ziyaret Edecek mi? Kulislerde Konuşulanlar Ortaya ÇıktıDünya
ABD-Çin Geriliminde Yeni Perde: Trump'tan 'Temastayız' AçıklamasıABD-Çin Geriliminde Yeni Perde: Trump'tan 'Temastayız' AçıklamasıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Fransa Üniversite
Son Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi Ziyaret Edecek mi? Kulislerde Konuşulanlar Ortaya Çıktı Trump, Türkiye'yi Ziyaret Edecek mi?
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
ABD'den Yemen'e Saldırı! 38 Ölü ABD'den Yemen'e Saldırı! 38 Ölü
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Faizlerinde Son durum: İşte Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredisinde En Düşük Oranlar Kredi Faizlerinde Son durum
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat
Altın Piyasasında Kırmızı Alarm! Rekor Yetmedi, Bu Seviyeye Hazır Olun Altın Piyasasında Kırmızı Alarm! Rekor Yetmedi, Bu Seviyeye Hazır Olun
Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü
Gardırobun İçindeki Kokuları Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor, Haftalarca Mis Gibi Kokuyor Gardırobun İçindeki Kokuları Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor, Haftalarca Mis Gibi Kokuyor