'Akademik Sığınma' İçin O Ülkeye Koştular! Bir Ayda Rekor Başvuru

Göreve başladığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri siyasi, ekonomik ve toplumsal birçok değişikliğe giden ABD Başkanı Donald Trump'ın dikkat çeken hamlelerinden biri de bazı fon yardımlarını sonlandırmak oldu. Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi de, bu hamleye karşı bir adım attı. "Bilim için Güvenli Alan" adlı programla üniversite, 20 araştırmacının çalışmalarına üç sene fon sağlayacağını açıklayarak, bunun için "akademik sığınma" yorumunu yaptı.

ÖNEMLİ ÜNİVERSİTELER DE LİSTEDE

Bir ayda yalnızca 298 kişinin başvuru yaptığını, 242'sinin ise programa kabul edildiğini bildiren üniversite; bu kişiler arsında NASA, Yale, Columbia ve Stanford gibi üniversitelerdeki araştırmacıların yer aldığını belirtti. Söz konusu adayların 135'inin Amerikan, 45'inin de çift vatandaş olduğu da açıklandı. Üniversite seçim sürecinin kısa süre içinde başlayacağı, araştırmacıların haziran ayının başından itibaren Fransa'ya geleceği öğrenildi.

'SIĞINMACI KABUL EDİLSİNLER'

Eski Fransa Cumhurbaşkanı ve mevcut Sosyalist Parti Milletvekili François Hollande da üniversitenin bu programına destek verdiğini duyurarak, kendi ülkelerinde çeşitli nedenlerle çalışmalarına engel olunan bu bilim insanlarının "sığınmacı" olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu. Ülkelerin baskıcı rejimlerini eleştiren Hollande, muhalif akademisyenlerin de korunmaya ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi