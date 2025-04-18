ABD-Çin Geriliminde Yeni Perde: Trump'tan 'Temastayız' Açıklaması

ABD Başkanı Trump, Çin ile tarife görüşmelerinin sürdüğünü ve anlaşmaya varabileceklerine inandığını söyledi. “Çin ile bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum” diyen Trump, zaman baskısı hissetmediklerini belirtti. ABD Ticaret Bakanı Lutnick ise bu sürecin iki ülke için de olumlu sonuçlanacağı görüşünde.

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ABD-Çin Geriliminde Yeni Perde: Trump'tan 'Temastayız' Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile süregelen tarife görüşmeleri kapsamında üst düzey isimlerle temas halinde olduklarını ve anlaşmaya varma ihtimaline inandığını açıkladı.

Oval Ofis’te başkanlık kararnamelerini imzalamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilişkilerinin halen “çok iyi” olduğunu ve bu durumun süreceğini düşündüğünü ifade etti.

ABD-Çin Geriliminde Yeni Perde: Trump'tan 'Temastayız' Açıklaması - Resim : 1

'GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Trump, Çin tarafıyla birkaç defa iletişim kurduklarını belirterek, “Çin'in üst düzey yetkilileri. Onu (Şi) tanısaydınız, bundan haberdar olduğunu bilirdiniz.” dedi. Tarifelerin yüzde 145’e çıkarılması sonrası da görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Trump, doğrudan Şi ile konuşup konuşmadığı sorusuna net cevap vermekten kaçındı ancak, “Çin ile bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum.” ifadesini kullandı.

MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Artan tarifelerin uzun vadede tüketicilerin harcama alışkanlıklarını olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Trump, görüşmelerin seyrine dair, “Bence çok iyi görüşmeler yaptık ama daha da iyi görüşmeler yapacağız. Bazı insanlar diyor ki, ‘Acele et’. Bence bolca zamanımız var.” dedi. Anlaşmanın birkaç hafta içinde sonuçlanabileceğini belirten Trump, aksi bir durumda yeni tarife oranları belirlenebileceğini söyledi. Bu noktada piyasaların ya da ülkelerin tepki verebileceğini, ardından müzakerelere yeniden başlanabileceğini kaydetti.

ABD-Çin Geriliminde Yeni Perde: Trump'tan 'Temastayız' Açıklaması - Resim : 2

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise uygulanan tarife politikalarının, dünya genelindeki birçok ülkenin ABD ile masaya oturmasına neden olduğunu vurguladı. Çin ile de bir mutabakata varabileceklerine inandıklarını belirten Lutnick, “Bunun hem ABD hem de Çin için iyi sonuçlanacağından eminiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, tarifeler nedeniyle birçok şirketin ABD'ye yöneldiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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