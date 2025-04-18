ABD Basınından Flaş İddia: ABD, Suriye'den Askerlerini Çekiyor mu?

New York Times'ın çarpıcı iddiasına göre ABD, Suriye'deki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatıyor. Süreç kapsamında yüzlerce askerin geri çekildiği öne sürüldü. Geriye kalan üslerin kaderi ise şu an için belirsiz.

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ABD Basınından Flaş İddia: ABD, Suriye'den Askerlerini Çekiyor mu?

ABD, Suriye'deki askeri varlığını ciddi şekilde azaltma yoluna gidiyor. New York Times'ın iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, Amerikan ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatma sürecine girdi. Süreç kapsamında yüzlerce asker geri çekilmeye başlandı.

Kapatılan üsler arasında Görev Destek Sitesi Yeşil Köy, M.S.S. Fırat ve adı açıklanmayan küçük bir tesis yer alıyor. Bu adımla birlikte, şu an 2 bin olan ABD asker sayısının 1400'e düşmesi bekleniyor.

ABD Basınından Flaş İddia: ABD, Suriye'den Askerlerini Çekiyor mu? - Resim : 1

Askeri yetkililer, 60 gün sonra kalan üsler ve asker sayısıyla ilgili ek kesintilerin gerekip gerekmediğini yeniden değerlendirecek.

ABD, geçen yılın sonlarına doğru IŞİD tehdidi ve İran destekli milis grupların saldırılarını gerekçe göstererek, Suriye'deki asker sayısını 2 bine çıkardığını açıklamıştı. Ancak bu yılın başlarında NBC'nin haberine göre, Trump döneminden kalan politikaların etkisiyle, ABD Savunma Bakanlığı Suriye'den tamamen çekilmeyi öngören planlar üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Bölgedeki güç dengeleri değişirken, Washington'un bu hamlesi uluslararası kamuoyunda dikkatle izleniyor.

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Kaynak: AA

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