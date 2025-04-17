Sosyal Medya Ayağa Kalktı: X'te (Twitter) DM Devri Sona mı Eriyor?

X platformunda (Twitter) DM’lerin tamamen kaldırılacağına dair söylentiler kullanıcıları tedirgin etti. Ancak işin aslı çok farklı çıktı. X'in "XChat" adında yeni bir mesajlaşma sistemine geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Sosyal Medya Ayağa Kalktı: X'te (Twitter) DM Devri Sona mı Eriyor?

Sosyal medya platformu X'te (Twitter), doğrudan mesajların (DM) tamamen kaldırılacağı yönündeki iddialar kullanıcıları kısa süreli bir paniğe sürükledi. Olay, bir yazılım mühendisinin yaptığı kafa karıştırıcı açıklamayla alevlendi; ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. DM'ler gitmiyor, evrim geçiriyor...

Bir kullanıcı, yaşadığı teknik bir sorunu doğrudan X'in mühendislerinden birine iletti. Mühendisin "Bu sayfa yakında silinecek" şeklindeki yanıtı, "X, DM özelliğini tamamen mi kaldırıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Tepkiler çığ gibi büyürken, aynı mühendis "Tüm DM'ler yakında ortadan kalkacak" sözleriyle tartışmayı daha da körükledi.

Sosyal Medya Ayağa Kalktı: X'te (Twitter) DM Devri Sona mı Eriyor? - Resim : 1

Ancak bu açıklamaların ardından başka bir X çalışanı devreye girdi ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalıştı. Yapılan açıklamaya göre, DM'lerin kaldırılması gibi bir plan yok. Aksine, X'in mesajlaşma sistemi tamamen yenileniyor.

Kulis bilgilerine göre, "XChat" adıyla hayata geçirilecek yeni sistem, WhatsApp benzeri bir deneyim sunacak. Şifreli mesajlaşma, dosya paylaşımı, kaybolan mesajlar ve sesli mesajlar gibi birçok yenilik yolda. Bazı özelliklerin yalnızca X Premium kullanıcılarına sunulacağı da konuşulanlar arasında.

X mühendisleri, yaşanan iletişim kazasına rağmen mesajlaşma altyapısının daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşacağını belirtiyor. Yani DM'ler gidiyor gibi görünse de, aslında daha fazlasıyla geri geliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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