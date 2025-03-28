Sosyal Medyada Yine Erişim Problemi: X (Twitter) Çöktü mü?

Türkiye genelinde sosyal medya platformu X (Twitter) kullanıcıları erişim sorunları yaşadı. X kullanıcıları dün akşam da platforma girişlerde problem yaşamıştı.

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Sosyal Medyada Yine Erişim Problemi: X (Twitter) Çöktü mü?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu X (Twitter) kullanıcıları erişim problemleri yaşadı.

Sosyal medya platformu X'e (Twitter) girişlerde Türkiye genelinde sorun meydana geldi. Akışı yenilemeye çalışan kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" yazısıyla karşılaştı.

Erişim problemi bir süre sonra düzeldi. Sorunun global mi yoksa yerel olarak mı yaşandığı henüz bilinmiyor. Platformdan bir açıklama yapılmadı.

Sosyal Medyada Yine Erişim Problemi: X (Twitter) Çöktü mü? - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasının ardından internette bant daraltma uygulanmıştı. Kullanıcılar günlerce sosyal medya platformlarına VPN kullanarak girebilmişti.

X platformu kullanıcıları, dün gece (27 Mart Perşembe) yine erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar uzun süre uygulamada paylaşımları görüntüleyemedi ve paylaşımda bulunamadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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