Türkiye'de 700'den Fazla Hesap Engellendi! X'ten Açıklama Geldi: Mahkeme Kararına İtiraz Ediyoruz

Türkiye'de 700'den fazla X hesaplarına erişim engellemesi getirildi. Sosyal medya platformu X konuya ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımda X, "Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ettiklerini" duyurdu.

Türkiye'de 700'den Fazla Hesap Engellendi! X'ten Açıklama Geldi: Mahkeme Kararına İtiraz Ediyoruz

Türkiye'de 700'den fazla x (Twitter) hesabı erişime engellendi. Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformunun Küresel Hükümet İşleri ekibinin resmi hesaplarından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz.

Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz.

Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacaktır."

Türkiye'de 700'den Fazla Hesap Engellendi! X'ten Açıklama Geldi: Mahkeme Kararına İtiraz Ediyoruz - Resim : 1

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Kaynak: ANKA

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