Almanya'dan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki: 'Türkiye Demokrasisi İçin Ciddi Bir Gerileme'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) "ihale ve yolsuzluk" ile "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı aday adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 91 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 91 isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İmamoğlu, "yolsuzluk soruşturması" kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

'TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN CİDDİ BİR GERİLEME'

İmamoğlu'nun tutuklanmasına bir tepki de Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. İmamoğlu’nun yargılanması sürecinde hukuk devleti ilkelerine uyulması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılması Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerilemedir. Siyasi rekabet mahkemeler ve cezaevleri üzerinden yürütülmemelidir. İddiaların mümkün olan en kısa sürede şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir yargılama yapılmasını bekliyoruz.

Aynı durum tutuklu protestoculara yönelik suçlamalar için de geçerlidir. Hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelere riayet, gerek ikili düzeyinde, gerekse Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Türkiye ile ilişkilerimizin temel bir unsuru olmaya devam etmektedir."

Kaynak: ANKA