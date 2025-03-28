Sapanca Gölü'nde Kano Alabora Oldu: 15 Yaşındaki Çocuk Kayıp

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Gölpark mevkiinde, Sapanca Gölü'ne açılan bir kano şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Kano içinde 1 eğitmen ve 7’si diğer bireylerden oluşan toplam 8 kişi bulunuyordu. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, göle düşen 7 kişiyi başarılı bir şekilde kurtarırken, 15 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğunu belirledi. Kurtarma ekiplerinin, kaybolan çocuğu bulmak için yoğun çabaları sürüyor.

Kaza sonrası, gölde ve çevresinde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri ve gölde ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: İHA