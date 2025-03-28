Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mattia Ahmet'in Ailesiyle Görüştü

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ahmet'in katilleri B.B ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Sanıklar 10 Nisan Perşembe saat 10.00’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile telefonda görüştü.

Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra" dedi.

Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum."

Yasemin Minguzzi ayrıca katiller için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.

Kaynak: AA