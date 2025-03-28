Uludağ'daki Yangında Hayatını Kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta ve Babası Yahya Usta'ya Gözyaşlarıyla Veda

Uludağ'daki Kervansaray Otel'de çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta yaşamını yitirdi. Baba ile oğlu sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.

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Uludağ'daki Yangında Hayatını Kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta ve Babası Yahya Usta'ya Gözyaşlarıyla Veda

Grand Kartal Otel faciasının yası tutulurken, henüz suçluların akıbeti bile belli değilken bir yangın haberi de Uludağ'dan geldi.

Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler saatler süren çalışmaların ardından yangını söndürdü ancak bina adeta küle döndü.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenilen oteldeki yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yangına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verdiği oteli kiralayan şirketin yönetim kurulu başkanı C.K.A., teslim oldu.

C.K.A. ile otel müdürü T.D. ve çalışanlar T.K., E.T. ve M.K.Ç. işlemlerinin ardından 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

EN ACI VEDA

Baba ile oğlun cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yahya Kemal Usta'nın, başkanlığını yaptığı Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin bayrağına sarılı tabutuyla, oğlu Berkin Usta'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Ulu Camii'ne getirildi.

Usta ailesi törende taziyeleri kabul etti. Cenazeler Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

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