İstanbul'da Dünya Kudüs Eylemi: İsrail Protesto Edildi

Dünya Kudüs Günü Platformu üyeleri, cuma namazının ardından Fatih Camisi'nde bir araya gelerek İsrail'i protesto etti.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Dünya Kudüs Eylemi: İsrail Protesto Edildi

İstanbul'da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla İsrail protesto edildi. Dünya Kudüs Günü Platformu üyeleri, cuma namazının ardından Fatih Camisi'nde bir araya geldi. Fevzi Paşa Caddesi'nden Saraçhane Parkı'na kadar kortej halinde yürüyen grup, burada İsrail karşıtı slogan atıp tekbir getirdi.

İSRAİL'E TEPKİ

Platform adına konuşan Serdar Duman, Dünya Kudüs Günü'nü ihya etmek için toplandıklarını söyledi. Ramazan ayının son cuma gününün "Dünya Kudüs Günü" olarak kabul edildiğini söyleyen Duman, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Duman, Gazze halkının bütün zorluklara, açlığa, susuzluğa, soğuğa, yıkıma, hastalıklara rağmen hala dimdik ayakta olduğunu belirterek "Televizyonlardan izliyoruz, esir takaslarını izliyoruz ve oralarda onların ne kadar diri olduklarını görüyoruz. Aynı zamanda bütün dünyaya merhamet ve adalet dersi veriyorlar. Bütün insanlık vicdanı şu anda bunu görüyor." diye konuştu.

Gazze'ye selam gönderen Duman, Filistin'in ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulacağını ümit ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail İstanbul
Son Güncelleme:
Rize'de Film Gibi Operasyon: Evinden Ormana Kaçış Tüneli Kazdı Rize'de Film Gibi Operasyon: Evinden Ormana Kaçış Tüneli Kazdı
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
İstanbul'da Bayram Telaşı: Mısır Çarşısı Yine Doldu İstanbul'da Bayram Telaşı: Mısır Çarşısı Yine Doldu
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı