İstanbul'da Dünya Kudüs Eylemi: İsrail Protesto Edildi

İstanbul'da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla İsrail protesto edildi. Dünya Kudüs Günü Platformu üyeleri, cuma namazının ardından Fatih Camisi'nde bir araya geldi. Fevzi Paşa Caddesi'nden Saraçhane Parkı'na kadar kortej halinde yürüyen grup, burada İsrail karşıtı slogan atıp tekbir getirdi.

İSRAİL'E TEPKİ

Platform adına konuşan Serdar Duman, Dünya Kudüs Günü'nü ihya etmek için toplandıklarını söyledi. Ramazan ayının son cuma gününün "Dünya Kudüs Günü" olarak kabul edildiğini söyleyen Duman, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Duman, Gazze halkının bütün zorluklara, açlığa, susuzluğa, soğuğa, yıkıma, hastalıklara rağmen hala dimdik ayakta olduğunu belirterek "Televizyonlardan izliyoruz, esir takaslarını izliyoruz ve oralarda onların ne kadar diri olduklarını görüyoruz. Aynı zamanda bütün dünyaya merhamet ve adalet dersi veriyorlar. Bütün insanlık vicdanı şu anda bunu görüyor." diye konuştu.

Gazze'ye selam gönderen Duman, Filistin'in ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulacağını ümit ettiğini belirtti.

Kaynak: AA