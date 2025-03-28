İstanbul'da Bayram Telaşı: Mısır Çarşısı Yine Doldu

Bayram alışverişinin geleneksel mekanları arasında yer alan Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı, bu yıl da tercih edilen noktalardan biri oldu.

İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından olan Mısır Çarşısı'nda çeşit çeşit şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar bayramda misafirlerine ikram edecekleri yiyecekler için çarşı ve çevresindeki dükkanlardan alışveriş yaptı. Çarşıda müşterilerin en çok lokum ve şeker satın aldıkları gözlendi.

Öte yandan, bayram öncesi kent genelindeki tatlıcılarda da yoğunluk yaşandı. Şirinevler'deki bir tatlıcının önünde, bayram için tatlı almak isteyen vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

Kaynak: AA