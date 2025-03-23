15 Yaşındaki Çocukları Bıçaklanarak Öldürülmüştü! Trabzonspor’dan Minguizzi Ailesine Ağlatan Hediye

Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin annesi Trabzonspor tarafından kendisine gönderilen hediyeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzonspor tarafından gönderilen hediye, herkesi duygulandırdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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15 Yaşındaki Çocukları Bıçaklanarak Öldürülmüştü! Trabzonspor’dan Minguizzi Ailesine Ağlatan Hediye

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguizzi, 24 Ocak’ta Kadıköy’deki tarihi Salı pazarında alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmış, B.B’nin arkadaşı U.B. de kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

15 Yaşındaki Çocukları Bıçaklanarak Öldürülmüştü! Trabzonspor’dan Minguizzi Ailesine Ağlatan Hediye - Resim : 1

14 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün sonra hayatını kaybetmişti. Mattia Ahmet Minguizzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmış, mahkeme tarihi ise 10 Nisan olarak açıklanmıştı.

15 Yaşındaki Çocukları Bıçaklanarak Öldürülmüştü! Trabzonspor’dan Minguizzi Ailesine Ağlatan Hediye - Resim : 2

Geçen hafta Minguizzi ailesine taziye ziyaretinde bulunan Trabzonspor yetkilileri, Minguizzi’yi duygulandıran bir hediye gönderdi.

Acılı anne Trabzonspor futbolcularının imzasını taşıyan hediye formayı sosyal medya hesabından paylaştı.

15 Yaşındaki Çocukları Bıçaklanarak Öldürülmüştü! Trabzonspor’dan Minguizzi Ailesine Ağlatan Hediye - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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