Gemide Sır Olay! Barselona Açıklarında Kaybolan Teyfik'ten Aylardır İz Yok

Barselona açıklarında çalıştığı gemide kaybolan 27 yaşındaki Teyfik Samet Altıparmak’tan yaklaşık beş aydır haber alınamıyor. Ailesi, kayıp oğullarının akıbetinin belirlenmesi için yetkililerden yardım talep ediyor.

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Gemide Sır Olay! Barselona Açıklarında Kaybolan Teyfik'ten Aylardır İz Yok

27 yaşındaki Teyfik Samet Altıparmak, geçen yıl ağustos ayında İstanbul merkezli bir denizcilik firmasına ait konteyner gemisinde usta gemici olarak çalışmaya başladı. Barselona-Pire seferi yapan gemideki mürettebat, 29 Ekim günü sabaha karşı Altıparmak’ın gemide olmadığını fark etti. Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca gemi Barselona’daki limana geri döndü ve yetkililere bilgi verildi. Ancak yürütülen arama-kurtarma çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi.

Gemide Sır Olay! Barselona Açıklarında Kaybolan Teyfik'ten Aylardır İz Yok - Resim : 1

RAPOR HAZIRLANDI

5 Kasım’da Bursa’nın Gemlik ilçesine gelen gemide inceleme yapıldı. Emniyet ekiplerinin hazırladığı raporda, Altıparmak’ın kaldığı odada zorlama izi bulunmadığı, odasının kilitli olduğu ve şahsi eşyalarının odada durduğu tespit edildi. Olayın yaşandığı bölgede yapılan incelemede, geminin kameralarına sabaha karşı geminin bordasından tanımlanamayan beyaz bir cismin düştüğü yansıdı. Mürettebat ifadelerinde Altıparmak’ın genellikle beyaz gömlek giydiğini söyledi ancak ailesine teslim edilen eşyalar arasında beyaz gömlek ya da bej renkli bir kazak yer almadı.

Gemide Sır Olay! Barselona Açıklarında Kaybolan Teyfik'ten Aylardır İz Yok - Resim : 2

"BİR İNSAN GEMİDEN NASIL KAYBOLUR?"

Teyfik Samet Altıparmak’ın babası Süleyman Altıparmak, oğlunun dokuz yıldır gemilerde çalıştığını ancak bu şirketle ilk kez anlaştığını belirterek, “Oğlumun kaybolduğunu söylediklerinde, ‘Bir insan gemiden nasıl kaybolur?’ diye sordum. O günden beri hiçbir bilgi alamadık” dedi.

İSPANYA ARAMA ÇALIŞMASI YAPMADI

Altıparmak, Barselona açıklarında kaybolduğu belirlenen oğlunun akıntı nedeniyle Valensiya ya da yakın adalara sürüklenmiş olabileceğini söylediklerini ancak İspanyol yetkililerin, yaşam belirtisi olmadığı gerekçesiyle arama çalışmalarını kabul etmediğini ifade etti.

"TAZMİNAT İSTEMİYORUZ"

Annesi Hacer Altıparmak ise oğullarının akıbetini öğrenmek istediklerini belirterek, “Ölü ya da diri, oğlumuz bulunsun. Tazminat istemiyoruz, sadece çocuğumuzdan haber almak istiyoruz. İş arkadaşları ‘Bilmiyoruz, görmedik’ diyor, böyle bir şeye kim inanır. Hepsinden şikayetçiyim.” diye konuştu.

Aile, yetkililerden olayın aydınlatılması ve kayıp denizcinin bulunması için destek talep ediyor.

Kaynak: DHA

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kayıp gemi İspanya
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