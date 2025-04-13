Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, Abu Dabi’de mevkidaşı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldiği belirtildi.

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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de mevkidaşı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Şara ve beraberindeki heyeti, Al Bateen Havalimanı’nda BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan karşıladı. Şara ve beraberindeki heyet, ardından BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi’deki El Şati Sarayı’nda görüştü.

Kaynak: DHA

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