Üniversiteyi Kahreden Ölüm! Otomobildeki Doçent Hayatını Kaybetti, Eşi ve Oğlu Yaralandı

Kaza, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 04.00 sıralarında Gönen ilçe girişinde gerçekleşti. Ramazan Kaya'nın (39) kontrolünü yitirdiği 32 HB 088 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Ramazan Kaya, eşi Doç. Dr. Elif Kaya ve 5 yaşındaki oğulları Selim Ege Kaya yaralandı. ​

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Elif Kaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, eşi ve oğlu ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DOÇENT KAYA HAYATINI KAYBETTİ

Doç. Dr. Elif Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Ramazan Kaya ve oğlu Selim Ege Kaya'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

SDÜ, Doç. Dr. Elif Kaya'nın vefatı nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını belirten bir taziye mesajı yayımladı. Üniversite kampüsünde düzenlenecek uğurlama töreninin ardından, Elif Kaya'nın cenazesi Çünür Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA