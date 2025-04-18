ABD'de Üniversiteye Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Florida State Üniversitesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda iki 2 hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Saldırgan, öğrencilerin bulunduğu binada rastgele ateş açtıktan sonra etkisiz hale getirildi. Olayın ardından kampüste olağanüstü hal ilan edildi, tüm dersler iptal edildi.

ABD'de Üniversiteye Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

ABD’nin Florida eyaletindeki Florida State Üniversitesi (FSU), perşembe günü yaşanan silahlı saldırı nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Yerel saatle 11.50 civarında gerçekleşen olayda iki kişi hayatını kaybederken, altı kişi de yaralandı. Olay, kampüsteki öğrenciler ve personel arasında büyük panik yarattı.

FSU Polis Şefi Jason Trumabuer, saldırganın bir üniversite binasına girerek rastgele ateş açtığını açıkladı. Hayatını kaybeden iki kişinin üniversite öğrencisi olmadığı belirtilirken, saldırganın da okulun öğrencilerinden biri olduğu tespit edildi. Saldırgan polis tarafından kısa sürede etkisiz hale getirildi ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ABD'de Üniversiteye Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1Saldırgan Phoenix Ikner

20 yaşındaki saldırgan Phoenix Ikner’ın, Leon İlçesi Şerif Yardımcısı’nın oğlu olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri saldırganın olay sırasında üzerinde bir tabanca ve bir tüfek bulunduğunu, ancak tüfeğin kullanılıp kullanılmadığının netleşmediğini bildirdi. Saldırının bireysel bir eylem olduğu açıklandı.

Olay sırasında kampüste alarm durumu ilan edildi, öğrenciler acil protokoller doğrultusunda binalarda saklandı. Üniversite yönetimi, saat 15.20 itibarıyla olağanüstü halin sona erdiğini ve gün içerisindeki tüm ders ve etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Florida Valisi Ron DeSantis ise yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinin olayı detaylı şekilde soruşturduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralılara başsağlığı dileklerini iletti. FSU’nun daha önce, 2015 yılında da benzer bir saldırıyla sarsıldığı ve o olayda da üç kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Kaynak: İHA

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