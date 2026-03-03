Hamaney Suikastında Şoke Eden Detaylar: Mossad, Tahran'ın Trafik Kameralarından Yıllardır Hamaney'i İzlemiş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı devasa operasyonun ardından başlayan çatışmalar dördüncü gününde hız kesmeden devam ediyor. Orta Doğu'da gerilim giderek yükselirken saldırılarda hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

TRAFİK KAMERASI DETAYI

Hamaney'e yönelik suikastta, Mossad'ın yıllar önce sızdığı Tahran'daki trafik kamerası sisteminin büyük bir rol oynadığı öne sürüldü.

Financial Times’ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail istihbaratı Tahran’daki kapsamlı trafik kamerası ağını hackleyerek İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ve diğer üst düzey İranlı yetkililerin korumalarını takip etti.

Habere göre İsrail, kameralara yıllar önce erişim sağladı ve belirli bir kameranın Hamaney’in güvenlik ekibi üyelerinin araçlarını nereye park ettiğini gösterecek bir açıya sahip olduğunu tespit etti. İsrail istihbaratı bu kameralar aracılığıyla korumaların adresleri, çalışma programları ve hangi kişileri korumakla görevlendirildiklerine dair dosyalar oluşturdu.

SİNYALLER KESİLDİ

Habere göre İsrail ve ABD, Hamaney’in suikasta uğradığı Tahran’daki Pasteur Caddesi’nde de cep telefonu hizmetini kesintiye uğrattı. Böylece korumalara ulaşmaya ve olası uyarılar iletmeye çalışan kişilerin meşgul sinyali alması sağlandı.

Bir İsrailli istihbarat yetkilisi Financial Times’a, “Tahran’ı Kudüs’ü bildiğimiz gibi biliyorduk. Bir yeri, büyüdüğünüz sokağı bildiğiniz kadar iyi bilirseniz, yerinde olmayan tek bir şeyi bile fark edersiniz” dedi.

VURULDUPU TOPLANTIYA GİDİŞİNİ SANİYE SANİYE TAKİP ETTİLER

Habere göre İsrail, İran liderliği ve onların hareketlerine dair topladığı devasa veriyi analiz etmek için geliştirdiği yapay zeka araçlarını ve algoritmaları kullandı.

Bu sayede Hamaney’in cumartesi günü vurulduğu toplantıya gidişi takip edilebildi ve Mossad ile CIA, üst düzey yetkililerin toplantıya doğru yolda olduğundan emin oldu. Kaynaklara göre CIA’in ayrıca kritik istihbarat sağlayan bir insan kaynağı da bulunuyordu.

Kaynak: Gazete Oksijen