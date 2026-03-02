ABD ve İsrail’in İran Planı Deşifre Oldu: İşte Asıl Hedefleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırının perde arkasında, askeri hedeflerin çok daha ötesine uzanan kapsamlı bir plan olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, tv100'den Sertaç Murat Koç'a uzun süredir hazırlığı yapılan saldırının hedefine ilişkin bilgi verdi. Buna göre iki ülkenin hedefi, İran’ı 'sistematik bir felce' uğratmak. Bu hedefe ulaşılıncaya kadar saldırıların sürdürülmesi bekleniyor. Bu sürede İran’ın karar alma mekanizmaları ve stratejik komuta yapısının tamamen devre dışı bırakılması amaçlanıyor.

SALDIRILAR NE ZAMAN DURACAK?

Belirlenen isimlerin ve yapıların ortadan kaldırıldığına kanaat getirildiği noktada saldırıların durdurulabileceği ifade ediliyor. O aşamadan sonra rejimin geleceğine ilişkin tartışmaların daha açık biçimde gündeme taşınması bekleniyor. Güvenlik kaynakları, bunun söylem düzeyinde şimdiden dile getirildiğini ancak ilerleyen süreçte daha geniş ve koordineli bir iletişim stratejisiyle öne çıkarılabileceğini belirtti. Sonraki aşamada ise nasıl bir İran yönetiminin istenildiğinin anlatılacağı ve ülkedeki iç gelişmelerin yakından izleneceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi