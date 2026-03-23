Güvenlik Kaynakları Anlattı: ABD İşgale Hazırlanırken İran'dan Kritik Hark Adası Hamlesi

ABD, 2500 Deniz Piyadesini Hark Adası'nı işgal etmek için Orta Doğu'ya gönderdi. ABD, İran'ın enerji adası Hark'ı ele geçirmek için hazırlıklarını yaparken, İran'dan da, "Bekliyoruz" resti geldi. Gazeteci Sinan Burhan, TV100 ekranlarında bu konuya ilişkin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgileri paylaştı.

PETROLÜ TAŞIMIŞLAR

İran'ın, petrolünü Hark Adası'nda depoladığını aktaran Burhan, ABD saldırısı öncesi atılan stratejik adımı aktardı. Burhan, "Hark Adası'nda İran'ın 1 metreküp petrolü yok. Hark Adası'na olası bir müdahale nedeniyle 140 gemiyle buradaki petrol Hint Okyanusu'na götürüyor. Çin burada petrolü alıyor" dedi.

