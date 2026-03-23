İsrail, Lübnan'da 1 Milyon 160 Bin Kişiyi Yerinden Etti

Lübnan, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında ülke içinde yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyon 160 bine yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Seyyid, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 162 bin 237 kişinin başvurduğu belirtti.

Açılan 645 barınma merkezine 133 binden fazla kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşan Bakan Seyyid, yerinden edilenlere gerekli hizmetleri sunmak için ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerle koordineli çalıştıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1039'a yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Kolombiya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü: İçinde En Az 100 Kişi Bulunuyordu Kolombiya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü
Trump'tan Peş Peşe İran Açıklamaları: 'Anlaşmaya Ulaşma İhtimalimiz Çok Yüksek' Trump'tan Peş Peşe İran Açıklamaları
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN Şehitleri İçin Tören: Bahçeli ve Özgür Özel Bir Araya Geldi ASELSAN Şehitleri İçin Tören: Bahçeli ve Özgür Özel Bir Araya Geldi
İşte Erol Köse'nin Bıraktığı İddia Edilen Not: 'Mecburdum' İşte Erol Köse'nin Bıraktığı İddia Edilen Not: 'Mecburdum'
Ünlü Yapımcı Erol Köse Hayatını Kaybetti: İntihar mı Cinayet mi? Savcılık Soruşturma Başlattı Erol Köse Hayatını Kaybetti
ABD, İsrail ve İran Savaşında 24'üncü Gün | Trump'ın Açıklamasından Sonra İsrail'den Saldırı Trump'ın Açıklamasından Sonra İsrail'den Saldırı
Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir! Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir!