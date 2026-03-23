Kolombiya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü: İçinde En Az 100 Kişi Bulunuyordu

Kolombiya’da Hercules tipi askeri uçak kalkış sırasında düştü. Uçakta 80 ila 110 asker bulunduğu belirtilirken, can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kolombiya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü: İçinde En Az 100 Kişi Bulunuyordu
Kolombiya’da C-130 Hercules tipi askeri uçak, Peru sınırına yakın Putumayo eyaletindeki Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında düştü.

BBC’nin haberine göre Kolombiya askeri yetkilileri, kazanın yaşandığı sırada uçakta yaklaşık 80 askerin bulunduğunu açıkladı. Ancak Reuters’in yerel medya BluRadio’ya dayandırdığı haberde, uçakta 110 askerin bulunduğu kaydedildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, uçağın kasabadan kalkış yaptığı sırada 'trajik bir kaza' geçirdiğini belirtti. Ancak kazada can kaybı olup olmadığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

