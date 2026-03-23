İşte Erol Köse'nin Bıraktığı İddia Edilen Not: 'Mecburdum'

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de bulunan evinde hayatını kaybetti. Köse, Maslak'taki Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattaki dairesinin balkonundan düşerek can verdi. Köse'nin şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatılırken ünlü yapımcının psikolojisinin bozuk olduğu ve 3 aydır evden çıkmadığı ileri sürüldü.

KRİTİK NOTA ULAŞILDI

Erol Köse'nin bıraktığı iddia edilen nota tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ulaştı. Notta, "ALS hastasıyım, mecburdum, sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın" yazdığı görüldü.

EVDE İKİNCİ NOT

tv100'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre evde ikinci bir kağıt daha bulundu. Kağıtta yazılanlar ilk notla aynı. Sadece bir iki kelime farklılığı var.

NE OLMUŞTU?

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgiye göre Köse, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor. tv100'ün edindiği bilgilere göre Köse'nin yardımcısı resepsiyona gelerek, Köse ile görüşmek istediği, Köse'nin de yardımcısı için "Beklesin, ben geliyorum" dediği ve bir süre sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Köse'nin şüpheli biçimde yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi