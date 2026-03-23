OnlyFans’in Sahibi Leonid Radvinsky Öldü

OnlyFans’in bağlı olduğu şirketin sahibi Leonid Radvinsky’nin, uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Dijital içerik platformu OnlyFans’in sahibi Leonid Radvinsky’nin 43 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna doğumlu ABD’li girişimcinin uzun süren kanser tedavisinin ardından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Radvinsky, 2018 yılında İngiltere merkezli Fenix International’ı satın alarak OnlyFans’in çoğunluk hissedarı ve yöneticisi konumuna gelmişti. Şirketin finansal performansı da bu süreçte dikkat çekici bir ivme yakaladı. OnlyFans, geçtiğimiz yıl yüz milyonlarca dolarlık temettü dağıtarak rekor kırarken, Radvinsky de İngiltere’de özel şirketler arasında en yüksek temettü geliri elde eden isimler arasında yer aldı.

SATIŞ İÇİN GÖRÜŞMELERİ YAPIYORDU

Öte yandan uluslararası basında yer alan haberlere göre Radvinsky, son dönemde platformun milyarlarca dolarlık olası satışı için çeşitli görüşmeler yürütüyordu. Ölümünün ardından şirketin geleceğine ilişkin sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu.

