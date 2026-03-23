Ünlü Yapımcı Erol Köse Hayatını Kaybetti: İntihar mı Cinayet mi? Savcılık Soruşturma Başlattı

Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktor Erol Köse, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Müzik kariyerine Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak başlayan Köse, sekiz yıllık grup deneyiminin ardından Deniz Arcak'ın albüm teklifiyle yapımcılığa adım atmıştı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde bulunan ve Köse’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

YAKLAŞIK 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse’nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti.

Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse’nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti.

Köse’nin, binanın 16’ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi.

Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgiye göre hayatını kaybeden Köse'nin, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düştüğü iddia edildi. Köse'nin ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köse’nin ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık olay yerine intikal ederken, “Kaza mı, intihar mı, cinayet mi?” sorularına polis yanıt arıyor.

EROL KÖSE KİMDİR?

Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel gibi grup ve şarkıcıların ilk albümleri yapa Erol Köse, Asker emeklisi Abdülakdir ile Zülfi'nin çocuğu olarak Elâzığ'da dünyaya geldi. Altı yaşındayken Ankara'ya geldi. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi. İlk sınıftayken derslerin kendisine basit gelmesiyle bir arkadaşıyla Amerikan Kültür'de dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğ'la tanıştılar. Başbuğ, kendisine "Sen Şarlo'ya benziyorsun bir şov hazırlayalım seninle." demesiyle hobi olarak şov dünyasına girdi. Böylece, ortaya Komedi Dans Üçlüsü çıktı.

KOMEDİ DANS ÜÇLÜSÜ

Komedi Dans Üçlüsü, Köse dışında Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dan oluşmaktaydı ve çeşitli şarkılardan aldıkları bölümleri birbirlerine ekleyerek danslarıyla birlikte bir sahne şovu yapmaktaydı. Şovun TRT ekranlarında yayınlanmasının ardından grup popüler olmaya başladı. İstanbul gazinocuları, gruba ilgi göstermeye başladı, bunun üzerine Köse dışındaki grup üyeleri okulu yarıda bıraktılar. Köse ise okulu bırakmamasının nedenini ailesine verdiği söz olduğunu belirtmiştir. Grup üyeleri sonradan Komedi Dans Üçlüsü olarak İstanbul'a geldi. Grup, sekiz yıl aktif olduktan sonra dağıldı.

Erol Köse, grubun dağılmasıyla 2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.

Erol Köse'nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan isminde bir kızı bulunmaktadır.

Kaynak: DHA