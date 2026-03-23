Trump'tan Peş Peşe İran Açıklamaları: 'Anlaşmaya Ulaşma İhtimalimiz Çok Yüksek'

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a ilişkin üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. Trump, İran'la anlaşma yapmak üzere olduklarını belirterek, "Yarın santrallerini vurmayı hedefliyorduk. Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız. Bir anlaşmaya ulaşma ihtimalimiz çok yüksek. 5 gün süre verdik. Bu sürecin sonunda oldukça iyi bir anlaşma elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, ABD ve İsrail'in İran'ın liderlerini öldürmesi sebebiyle kimsenin lider olmak istemediğini ve rejimi yok ettiklerini ileri sürdü.

AYRINTILAR GELİYOR...