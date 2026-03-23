Trump'tan Peş Peşe İran Açıklamaları: 'Anlaşmaya Ulaşma İhtimalimiz Çok Yüksek'

ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Bir anlaşmaya ulaşma ihtimalimiz çok yüksek" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a ilişkin üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. Trump, İran'la anlaşma yapmak üzere olduklarını belirterek, "Yarın santrallerini vurmayı hedefliyorduk. Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız. Bir anlaşmaya ulaşma ihtimalimiz çok yüksek. 5 gün süre verdik. Bu sürecin sonunda oldukça iyi bir anlaşma elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, ABD ve İsrail'in İran'ın liderlerini öldürmesi sebebiyle kimsenin lider olmak istemediğini ve rejimi yok ettiklerini ileri sürdü.

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
OnlyFans’in Sahibi Leonid Radvinsky Öldü OnlyFans’in Sahibi Leonid Radvinsky Öldü
Kolombiya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü: İçinde 100 Kişi Bulunuyordu Kolombiya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü
ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN Şehitleri İçin Tören: Bahçeli ve Özgür Özel Bir Araya Geldi ASELSAN Şehitleri İçin Tören: Bahçeli ve Özgür Özel Bir Araya Geldi
Ünlü Yapımcı Erol Köse Hayatını Kaybetti: İntihar mı Cinayet mi? Savcılık Soruşturma Başlattı Erol Köse Hayatını Kaybetti
ABD, İsrail ve İran Savaşında 24'üncü Gün | Trump'ın Açıklamasından Sonra İsrail'den Saldırı Trump'ın Açıklamasından Sonra İsrail'den Saldırı
Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir! Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir!
İşte Erol Köse'nin Bıraktığı İddia Edilen Not: 'Mecburdum' İşte Erol Köse'nin Bıraktığı İddia Edilen Not: 'Mecburdum'