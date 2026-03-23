Müzakere Muamması: İran Yalanladı, Trump'tan Bir Açıklama Daha Geldi

İran basınına konuşan bir yetkili, Washington yönetimiyle hiçbir müzakerenin yapılmadığını ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının enerji piyasalarının kötü durumunu düzeltmeye yönelik 'psikolojik operasyon' olduğunu savundu. Trump, İran'ın görüşme açıklamalarını reddetmesi üzerine yeni açıklama yaptı, "İran medyasının neden bahsettiğini bilmiyorum. İran ile anlaşma 5 gün içerisinde ya da daha erken olabilir" dedi.

Son Güncelleme:
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarına dair iddiasını yalanladı.

'HİÇBİR MÜZAKERE OLMADI'

İranlı yetkili, "Savaşın başından bugüne kadar bazı arabuluculardan Tahran'a mesajlar gönderildi ve bunlara 'gerekli caydırıcılığı sağlayana kadar savunmaya devam edeceğiz' diyerek cevap verdik. Hiçbir müzakere olmadı ve şu anda da yok. Bu tür psikolojik savaşla ne Hürmüz Boğazı savaş öncesi durumuna dönecek ne de enerji piyasalarında barış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın "İran'ın elektrik altyapısına saldırıyı 5 gün ertelediğini" duyurmasına ilişkin de yetkili, "İran'ın askeri tehditleri inandırıcı hale geldikçe Trump kritik altyapıya yönelik saldırılardan geri adım attı. ABD ve Batı'daki finansal piyasalar üzerindeki baskı ve tahvil tehdidi arttı ve bu da bu geri adımın önemli bir faktörü oldu" değerlendirmesinde bulundu.

'SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İranlı yetkili, "Trump'ın 5 günlük ültimatomu, bu rejimin halka karşı işlediği suçlarına devam edeceği anlamına geliyor ve biz de karşılık vermeye ve ülkeyi kapsamlı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz" dedi.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme açıklamalarını reddetmesi üzerine açıklama yaptı. Trump, "İran medyasının neden bahsettiğini bilmiyorum. İran ile anlaşma 5 gün içerisinde ya da daha erken olabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını iddia etmişti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu. İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.

Trump, bugünkü açıklamasında ise “Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim” demişti.

Trump'tan 'Hürmüz' Ültimatomunda Geri Adım: İran'a Saldırılar 5 Gün ErtelendiTrump'tan 'Hürmüz' Ültimatomunda Geri Adım: İran'a Saldırılar 5 Gün ErtelendiDünya

Kaynak: AA

Donald Trump İran
Fransa'nın ‘Sosyalist Başbakanı' Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti ‘Sosyalist Başbakan’ Hayatını Kaybetti
İran'dan Trump'a Jet Yalanlama: Hedeflerimize Ulaşmadan Müzakere Etmeyeceğiz 'Hedeflerimize Ulaşmadan Müzakere Etmeyeceğiz'
Trump'tan 'Hürmüz' Ültimatomunda Geri Adım: İran'a Saldırılar 5 Gün Ertelendi Trump'tan 'Hürmüz' Ültimatomunda Geri Adım
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ABD’de Feci Kaza! Yolcu Uçağı İtfaiye Aracına Çarptı: Pilot ve Yardımcı Pilot Hayatını Kaybetti ABD’de Feci Uçak Kazası!
ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN Şehitleri İçin Tören: Bahçeli ve Özgür Özel Bir Araya Geldi ASELSAN Şehitleri İçin Tören: Bahçeli ve Özgür Özel Bir Araya Geldi
ABD, İsrail ve İran Savaşında 24'üncü Gün | İsrail'den Tahran'a Hava Saldırısı İsrail'den Tahran'a Hava Saldırısı
Ünlü Yapımcı Erol Köse Hayatını Kaybetti: İntihar mı Cinayet mi? Savcılık Soruşturma Başlattı Erol Köse Hayatını Kaybetti
Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir! Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir!
Eskişehir'de İki Eski Bakan Atilla Koç ve kızı Zehra Zümrüt Selçuk Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması Eskişehir'de İki Eski Bakan Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması