İran'dan Trump'a Jet Yalanlama: Hedeflerimize Ulaşmadan Müzakere Etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile İran arasında devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarını yalanlıyoruz. İran, savaşta hedeflerine ulaşmadan önce herhangi bir müzakereyi reddetme yönündeki tutumuna bağlı kalmaktadır" denildi. ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki 'yapıcı görüşmeleri' gerekçe göstererek İran'a saldırıların 5 gün ertelendiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile aralarındaki ikili görüşmelerin yapıcı şekilde geçtiği gerekçesiyle İran'a yönelik planlanan saldırıların 5 gün erteleneceği açıklamasına İran'dan jet hızında yanıt geldi.

İRAN'DAN TRUMP'A YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile İran arasında devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarını yalanlıyoruz. İran, savaşta hedeflerine ulaşmadan önce herhangi bir müzakereyi reddetme yönündeki tutumuna bağlı kalmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Ortadoğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump açıklamasında, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

