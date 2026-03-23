Bakan Fidan, Suudi Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yürütülen diplomatik çabalar ele alındı. Tarafların, 'savaşı sonlandırmaya' yönelik devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Diplomatik temasın, bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği çabaları kapsamında gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Hakan Fidan
