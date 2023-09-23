F-35A savaş uçakları ilki denedi!

Norveç ordusuna ait iki F-35A savaş uçağı, Finlandiya’da gerçekleştirilen tatbikatın ardından bir otoyola iniş yaptı.

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Finlandiya’ya ait F-18 savaş uçaklarıyla 21 Eylül Perşembe günü düzenlenen tatbikatın ardından Tervo'da otoyola inen F-35A savaş uçaklarına motorları çalışır durumdayken yakıt ikmali yapıldığı aktarıldı. F-35A savaş uçaklarının özel pist dışında ilk kez bir otoyola iniş yaptığı vurgulandı. Uçakların kısa süre sonra yeniden havalandığı belirtildi.

F-35 İÇİN İLK

F-35'lerin bir diğer türü olan ve dikey iniş yapabilen F-35B ise daha önce yola inmişti. Norveç'e ait F-35A'ların karayoluna inişi ise, F-35 jetinin dikey iniş yapamayan bu versiyonu için ilk oldu.

"BU BİR DÖNÜM NOKTASI"

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rolf Folland, F-35A savaş uçaklarının ilk kez bir karayoluna inişine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir dönüm noktasıdır. Sadece Norveç Hava Kuvvetleri için değil, Kuzey ülkeleri ve NATO için de. Bu, dağılma konseptini uygulama yeteneğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı. Savaş uçaklarının savaş dönemlerinde askeri üslerdeki pistlerde savunmasız olduğunu işaret eden Folland, “Yani küçük havaalanlarını ve şimdi de otoyolları kullanabilmek savaşta hayatta kalma yeteneğimizi artırır. Ayrıca bu, İskandinav bölgesinde askeri-hava iş birliği kapsamında başlattığımız heyecan verici gelişmenin de bir göstergesidir” dedi. Folland Finlandiya’nın bu yıl NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, “Finlandiya uzun süredir yakın bir ortak ve şimdi de bir müttefikimiz. Düz ve geniş otoyolları, dağılma konseptimizi daha da geliştirebileceğimiz anlamına geliyor. Konseptin amacı, düşmanın yerdeyken uçağımızı hedef almasını zorlaştırmaktır" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem