Romanya’da yol yapım çalışmasında patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi

Romanya’nın güneyindeki Vrancea bölgesinde yerel saatle 01.00’de yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınırken, yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Acil durum yetkilisi Florin Olaru, patlamanın kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattında oluşan çatlak sonucu meydana geldiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA