Romanya’da yol yapım çalışmasında patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi

Romanya’da yol yapım çalışması sırasında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:

Romanya’nın güneyindeki Vrancea bölgesinde yerel saatle 01.00’de yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınırken, yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Acil durum yetkilisi Florin Olaru, patlamanın kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattında oluşan çatlak sonucu meydana geldiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İtalya’da 4.8 büyüklüğünde deprem İtalya’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Güney Afrika’da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika’da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti
Mısır’da sünger fabrikasında şiddetli yangın Mısır’da sünger fabrikasında şiddetli yangın
İspanya’da sel: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kayıp İspanya’da sel: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kayıp
Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı
Moskova’ya İHA saldırısı Moskova’ya İHA saldırısı
Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı
ABD'de hortum evlerin çatılarını uçurdu ABD'de hortum evlerin çatılarını uçurdu
Biparjoy Kasırgası’nda 150 bin kişi tahliye edildi Biparjoy Kasırgası’nda 150 bin kişi tahliye edildi
Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmandı! Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmandı!
Pakistan’da fırtına nedeniyle ölü sayısı 32’ye yükseldi Pakistan’da fırtına nedeniyle ölü sayısı 32’ye yükseldi
Popocatepetl Yanardağı'nda 3 yeni patlama Popocatepetl Yanardağı'nda 3 yeni patlama
ÇOK OKUNANLAR
2024'te paraya doyacak 3 burç belli oldu 2024'te paraya doyacak 3 burç belli oldu
Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı
Asgari ücretle çalışanları ilgilendiriyor: Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı
İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın
Prof. Ahmet Ercan 7 ve üzeri deprem beklenen illeri açıkladı Prof. Ahmet Ercan 7 ve üzeri deprem beklenen illeri açıkladı