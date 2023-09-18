İtalya’da 4.8 büyüklüğünde deprem

İtalya’nın Floransa kentinin kuzeydoğusunda 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İtalya’nın Floransa kentinin 70 kilometre kuzeydoğusundaki Marradi kabasında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’ne (INGV) göre yerel saatle 05.10'da yerin 8.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, deprem sonucu ciddi bir hasar oluşmadığı belirtilirken depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandığı kaydedildi.

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Deprem İtalya
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