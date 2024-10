Esirlerle İlgili Dikkat Çeken Talimat: Hamas Lideri Sinvar'ın Son Emirleri Ortaya Çıktı

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken, Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar da bu saldırılar sonucunda öldürüldü. İsrail, öldürülen Sinvar’ın son anlarına ilişkin görüntüleri de paylaşmıştı.

Telegraph gazetesinin Filistinli Al-Quds gazetesinden aktardığına göre, Hamas’ın gizli belgeleri de ortaya çıkarken, belgelerde, Sinvar’ın verdiği son emirler de dikkat çekti. Sinvar’ın İsrailli rehinelere ilişkin emirlerinde, dikkat çeken talimatlar yer aldı.

El yazısıyla yazılan üç sayfalık notlarda, Sinvar’ın talimatları göze çarparken, ilk sayfada İsrailli rehineleri kaçıranlara “esirlerin hayatlarına dikkat edilmesi ve onların güvence altına alınması” emirleri dikkat çekti. Emirlerde, İsrailli esirlerin Hamas’ın elindeki pazarlık kozu olduğu belirtildi.

Sinvar’ın yazdığı belirtilen metinlerde, "düşmanın esirlerini" korumanın, Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinden serbest bırakılmasını sağlamak için elzem olduğuna dikkat çekilerek, “Görevlerini yerine getirenlerin ödüllendirileceği” bildirildi.

Alarqam Trading for Printer Co başlığı altında yazılmış ikinci sayfa not defteri kağıdında, rehinelerin ve bulundukları yerlerin sayıları yer aldı. Sayfada, esirlerin isimleri, yaşları ve cinsiyetlerine ayrıntılı olarak yer verilirken, her bölgede kaç tane rehine olabileceğine ilişkin bilgiler de verildi.

Konuya ilişkin ise İsrail’den henüz hiçbir açıklama gelmedi.