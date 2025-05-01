Gram Altında Yaklaşan Fırtınanın Tarihini Verdi: Altın Çok Sert Düşecek

Özellikle resesyon sinyalleri ve enflasyon verilerindeki kararsızlık, piyasalarda temkinli duruşu beraberinde getiriyor diyen Eryılmaz, yatırımcılar için en doğru stratejinin şu an için “beklemek” olduğunu belirterek Fed sonrası oluşacak tabloya göre pozisyon alınmasını önerdi.

YIL SONUNDA ALTIN YENİDEN YÜKSELECEK

Kısa vadeli düzeltme sinyalleri öne çıksa da, Eryılmaz yıl sonu için altın tarafında yeniden yükseliş bekliyor. “Ons altın için 3700 dolar seviyesi hala hedeflenebilir. Ancak bu, kısa vadeli dalgalanmaların yaşanmayacağı anlamına gelmiyor” diyen Eryılmaz, yatırımcıları sabırlı olmaya çağırdı.