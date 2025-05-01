Gram Altında Yaklaşan Fırtınanın Tarihini Verdi: Altın Çok Sert Düşecek
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcının kafasını karıştırdı. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gram altında 3940 TL seviyesinin altına inilmesi halinde düşüşün hızlanabileceği uyarısında bulunurken, “Şu an bekleme zamanı, alım için acele edilmemeli” dedi.
Kaynak: TGRT
Altın fiyatları yılın başından bu yana rekor üstüne rekor kırarken, son günlerdeki düşüş eğilimi yatırımcının kafasını karıştırdı. Yükselişin ardından gelen bu geri çekilme, “Altın daha da düşer mi, yoksa yeniden yükselir mi?” sorularını gündeme taşıdı. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altında yaklaşan fırtınanın tarihini vererek yatırımcıyı uyardı.
ALTINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ
Geçtiğimiz hafta 4305 TL ile zirve yapan gram altın, bu hafta 3990 TL seviyesine kadar geriledi. Gün içinde 3985 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, yatırımcısına “Bekleyelim mi, alalım mı?” sorusunu sorduruyor. Öte yandan, ons altın da 3500 dolarlık zirveden 3214 dolara kadar gerileyerek önemli bir düzeltme yaşadı.
“ALTINDA DÜŞÜŞ KAÇINILMAZDI”
TGRT Haber’e konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altındaki düşüşü teknik ve temel nedenlerle değerlendirdi. Altının uzun süredir yükselişte olduğunu belirten Eryılmaz, “Zaten bir düzeltme bekleniyordu, bu düşüş kaçınılmazdı. Üstelik son günlerde ABD-Çin ilişkilerinde yumuşama sinyalleri, Trump’tan gelen daha ılımlı açıklamalar, düşüşü destekledi” dedi.
Eryılmaz, geçen haftaki sert yükselişi tetikleyen etkenlerin ortadan kalktığını belirterek, “Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden alma söylemi geri çekildi, tarifeler konusunda daha uzlaşmacı bir hava oluştu. Putin’den gelen diplomatik mesajlar da altındaki baskıyı artırdı” diye konuştu.
GRAM ALTINDA 3910 TL SEVİYESİ ÇOK KRİTİK
Gram altının 4000 TL’nin altına sarkmasının ardından yatırımcılar alım fırsatı kollarken, Eryılmaz, “Şu an düşüş sürüyor. 3940 TL seviyesinin altına inilirse düşüş daha da hızlanabilir. Bu nedenle acele edilmemeli, izlemek en doğru strateji” diyerek uyardı.
ALTIN ŞUAN ALINMALI MI SATILMALI MI?
Eryılmaz, yatırımcıların altın almak için acele etmemesi gerektiğini vurguladı. Eryılmaz, “Altın ne alınmalı ne satılmalı. Piyasada belirsizlik hakim. Önümüzde hem ABD tarım dışı istihdam verisi hem de Fed toplantısı var. Her iki gelişme de altının yönü açısından belirleyici olacak.” dedi.
Özellikle resesyon sinyalleri ve enflasyon verilerindeki kararsızlık, piyasalarda temkinli duruşu beraberinde getiriyor diyen Eryılmaz, yatırımcılar için en doğru stratejinin şu an için “beklemek” olduğunu belirterek Fed sonrası oluşacak tabloya göre pozisyon alınmasını önerdi.
YIL SONUNDA ALTIN YENİDEN YÜKSELECEK
Kısa vadeli düzeltme sinyalleri öne çıksa da, Eryılmaz yıl sonu için altın tarafında yeniden yükseliş bekliyor. “Ons altın için 3700 dolar seviyesi hala hedeflenebilir. Ancak bu, kısa vadeli dalgalanmaların yaşanmayacağı anlamına gelmiyor” diyen Eryılmaz, yatırımcıları sabırlı olmaya çağırdı.