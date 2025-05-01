Cam Devi Ekonomik Krizin Yeni Kurbanı Oldu: İflas Listesine Adı Yazılıyor

FAALİYETLER DEVAM EDECEK

SMI, iflas sürecine rağmen operasyonlarını aksatmadan sürdürebilmek için adımlar attı. Yeniden yapılanma sürecine giren firma, mahkeme onayına bağlı olarak mevcut kredi verenlerden 23 milyon dolarlık finansman temin etti. Bu kaynak sayesinde hem tedarikçi hem de çalışanlara olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi planlanıyor.