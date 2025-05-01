Cam Devi Ekonomik Krizin Yeni Kurbanı Oldu: İflas Listesine Adı Yazılıyor

Küresel ekonomik çalkantıların etkisiyle iflas haberleri ardı ardına gelirken, cam geri dönüşüm sektöründen dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi

İflas Konkordato
Son Güncelleme:
Cam Devi Ekonomik Krizin Yeni Kurbanı Oldu: İflas Listesine Adı Yazılıyor - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Strategic Materials Inc. (SMI), yaklaşık 30 yıllık faaliyetinin ardından iflas başvurusunda bulundu.

Sektörün önde gelen kaynaklarından Glass International’ın haberine göre, 1994 yılından bu yana cam geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren SMI, ABD İflas Kanunu’nun 11. Bölümü kapsamında iflas koruma talebiyle başvuru yaptı.

1 5
Cam Devi Ekonomik Krizin Yeni Kurbanı Oldu: İflas Listesine Adı Yazılıyor - Resim: 2

EKONOMİK KRİZİN YENİ KURBANI OLDU

Pandemi sonrası derinleşen küresel ekonomik kriz, dünya genelinde çok sayıda büyük şirketin iflasına neden olmuştu. Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde yaşanan bu gelişmelere şimdi de ABD merkezli SMI eklendi. Şirketin iflas kararı, krizin etkilerinin hâlâ ne denli derin olduğunu gözler önüne serdi.

2 5
Cam Devi Ekonomik Krizin Yeni Kurbanı Oldu: İflas Listesine Adı Yazılıyor - Resim: 3

FAALİYETLER DEVAM EDECEK

SMI, iflas sürecine rağmen operasyonlarını aksatmadan sürdürebilmek için adımlar attı. Yeniden yapılanma sürecine giren firma, mahkeme onayına bağlı olarak mevcut kredi verenlerden 23 milyon dolarlık finansman temin etti. Bu kaynak sayesinde hem tedarikçi hem de çalışanlara olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi planlanıyor.

3 5
Cam Devi Ekonomik Krizin Yeni Kurbanı Oldu: İflas Listesine Adı Yazılıyor - Resim: 4

300 MİLYON DOLARI AŞAN BORÇ

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılandırma kapsamında toplam borç yükünün 300 milyon doların üzerinde azaltılması hedefleniyor. Bu sayede şirketin finansal olarak daha sağlam bir yapıya kavuşması ve gelecekte büyüme odaklı bir modele geçmesi amaçlanıyor.

4 5
Cam Devi Ekonomik Krizin Yeni Kurbanı Oldu: İflas Listesine Adı Yazılıyor - Resim: 5

MAAŞLAR VE ÖDEMELER DİKKATLE TAKİP EDİLECEK

Yapılan resmi açıklamada, SMI’nın çalışanlarının maaş ve sosyal haklarının korunacağı, tedarikçilere yönelik ödemelerin ise kesintisiz şekilde süreceği belirtildi. Ayrıca şirketin Kanada ve Meksika’daki iştiraklerinin iflas sürecinden etkilenmeyeceği vurgulandı.

5 5