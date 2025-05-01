Cam Devi Ekonomik Krizin Yeni Kurbanı Oldu: İflas Listesine Adı Yazılıyor
Küresel ekonomik çalkantıların etkisiyle iflas haberleri ardı ardına gelirken, cam geri dönüşüm sektöründen dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Strategic Materials Inc. (SMI), yaklaşık 30 yıllık faaliyetinin ardından iflas başvurusunda bulundu.
Sektörün önde gelen kaynaklarından Glass International’ın haberine göre, 1994 yılından bu yana cam geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren SMI, ABD İflas Kanunu’nun 11. Bölümü kapsamında iflas koruma talebiyle başvuru yaptı.
EKONOMİK KRİZİN YENİ KURBANI OLDU
Pandemi sonrası derinleşen küresel ekonomik kriz, dünya genelinde çok sayıda büyük şirketin iflasına neden olmuştu. Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde yaşanan bu gelişmelere şimdi de ABD merkezli SMI eklendi. Şirketin iflas kararı, krizin etkilerinin hâlâ ne denli derin olduğunu gözler önüne serdi.
FAALİYETLER DEVAM EDECEK
SMI, iflas sürecine rağmen operasyonlarını aksatmadan sürdürebilmek için adımlar attı. Yeniden yapılanma sürecine giren firma, mahkeme onayına bağlı olarak mevcut kredi verenlerden 23 milyon dolarlık finansman temin etti. Bu kaynak sayesinde hem tedarikçi hem de çalışanlara olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi planlanıyor.
300 MİLYON DOLARI AŞAN BORÇ
Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılandırma kapsamında toplam borç yükünün 300 milyon doların üzerinde azaltılması hedefleniyor. Bu sayede şirketin finansal olarak daha sağlam bir yapıya kavuşması ve gelecekte büyüme odaklı bir modele geçmesi amaçlanıyor.
MAAŞLAR VE ÖDEMELER DİKKATLE TAKİP EDİLECEK
Yapılan resmi açıklamada, SMI’nın çalışanlarının maaş ve sosyal haklarının korunacağı, tedarikçilere yönelik ödemelerin ise kesintisiz şekilde süreceği belirtildi. Ayrıca şirketin Kanada ve Meksika’daki iştiraklerinin iflas sürecinden etkilenmeyeceği vurgulandı.