10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor

TÜRKİYE’DE DE GÜNDEME GELEBİLİR

Avrupa Komisyonu’nun bu kararı doğrudan Türkiye’yi bağlamasa da, geçmişteki örnekler göz önünde bulundurulduğunda olası etkileri şimdiden konuşulmaya başlandı. Türkiye’de, Avrupa Birliği ile uyum süreci kapsamında birçok trafik ve çevre düzenlemesi daha önce hayata geçirilmişti.

Uzmanlar, bu yeni uygulamanın Türkiye’de de gündeme gelebileceğini belirtiyor. Özellikle TBMM’ye sunulan bir yasa teklifinde, yaşlı araçların yeni modellerle değiştirilmesi halinde ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik düzenleme dikkat çekmişti. Bu adım, araç yenileme sürecini teşvik edici bir alternatif olarak değerlendiriliyor.