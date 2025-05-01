10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor
Avrupa Komisyonu, 10 yaş ve üzeri araçlar için her yıl muayene zorunluluğu getirilmesini teklif etti. Güvenlik ve çevre gerekçesiyle gündeme gelen bu yeni uygulama milyonlarca sürücüyü ilgilendirecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Komisyonu, trafik güvenliğini artırmak ve çevreyi korumak amacıyla dikkat çeken bir düzenleme için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, 10 yaş ve üzerindeki otomobillere yönelik yıllık muayene zorunluluğu getirilmesi teklif edildi. Bu yeni uygulama, özellikle eski araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.
10 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇLARA SIKI TAKİP BAŞLADI
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan duyuruda, 10 yaşını geçmiş otomobil ve hafif ticari araçların her yıl teknik muayeneye tabi tutulması önerildi. AB Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme ile yollar daha güvenli hale gelecek, hava kalitesi artacak ve vatandaşların yaşamı kolaylaşacak” ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği, bu adımı artan trafik kazalarını azaltmak, çevresel etkileri minimuma indirmek ve eski teknolojiye sahip araçların düzenli kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla atıyor.
TÜRKİYE’DE DE GÜNDEME GELEBİLİR
Avrupa Komisyonu’nun bu kararı doğrudan Türkiye’yi bağlamasa da, geçmişteki örnekler göz önünde bulundurulduğunda olası etkileri şimdiden konuşulmaya başlandı. Türkiye’de, Avrupa Birliği ile uyum süreci kapsamında birçok trafik ve çevre düzenlemesi daha önce hayata geçirilmişti.
Uzmanlar, bu yeni uygulamanın Türkiye’de de gündeme gelebileceğini belirtiyor. Özellikle TBMM’ye sunulan bir yasa teklifinde, yaşlı araçların yeni modellerle değiştirilmesi halinde ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik düzenleme dikkat çekmişti. Bu adım, araç yenileme sürecini teşvik edici bir alternatif olarak değerlendiriliyor.
YENİ NESİL ARAÇLAR ÇEVREYE DUYARLI
Otomotiv teknolojisinin son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini belirten uzmanlar, yeni nesil araçların hem güvenlik donanımları açısından daha gelişmiş hem de çevreye daha duyarlı olduğunu vurguluyor. Bu nedenle eski araçların düzenli muayeneden geçirilmesi gerektiği görüşü giderek güç kazanıyor.