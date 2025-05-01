Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak

DİĞER BANKALAR DA TAHMİNLERİ YÜKSELTTİ

Goldman Sachs’ın bu revizyonu sektörde yalnız değil. Birçok büyük finans kuruluşu, altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyor. UBS ons altın için 3.500 dolar tahminini paylaşırken; Commerzbank 3.000 dolar, Deutsche Bank 3.139 dolar, HSBC 3.015 dolar, Bank of America 3.063 dolar ve Citi de 3.500 dolarlık hedef fiyat açıkladı.