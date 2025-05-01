Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak
Son günlerde değer kaybı yaşayan altın piyasasına ilişkin öngörülerini güncelleyen ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonuna dair dikkat çeken bir tahminde bulundu. Banka, altın için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, haftaya değer kaybıyla giriş yaptı. Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 1’lik düşüşle 3.286 dolara kadar gerilerken; Türkiye’de gram altın 4.086 TL, çeyrek altın 6.666 TL, cumhuriyet altını ise 26.555 TL seviyelerinde işlem görüyor. Küresel piyasalardaki bu dalgalanma yatırımcılar arasında tedirginlik yaratırken, uzmanlar uzun vadeli yatırım stratejilerinin önemine dikkat çekiyor.
HEDEFLER YÜKSELİŞE GEÇTİ
Goldman Sachs, daha önce 3.300 dolar olarak belirlediği ons altın yıl sonu tahminini yeni analizinde 3.700 dolara çıkardı. Bankanın analistleri, kısa vadeli geri çekilmelerin yatırımcılarda paniğe yol açmaması gerektiğini belirterek, altının uzun vadeli potansiyeline işaret etti. Raporda, özellikle 2025’e kadar olan süreçte altının güçlü kalacağı öngörüldü.
DİĞER BANKALAR DA TAHMİNLERİ YÜKSELTTİ
Goldman Sachs’ın bu revizyonu sektörde yalnız değil. Birçok büyük finans kuruluşu, altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyor. UBS ons altın için 3.500 dolar tahminini paylaşırken; Commerzbank 3.000 dolar, Deutsche Bank 3.139 dolar, HSBC 3.015 dolar, Bank of America 3.063 dolar ve Citi de 3.500 dolarlık hedef fiyat açıkladı.
ALTINDA FİYATI NELER ETKİLİYOR?
Analistlere göre altındaki mevcut baskının temel sebepleri arasında ABD dolarındaki güçlenme ve faiz artışı beklentileri öne çıkıyor. Ancak orta ve uzun vadede jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının süregelen altın alımları ve küresel enflasyon baskısı, fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket etmesini destekleyebilir.
UZMANLARDAN 'SABIR' ÖNERİSİ
Ekonomistler ve yatırım uzmanları, altın piyasasında pozisyon almayı düşünen yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli yaklaşmalarını ve uzun vadeli strateji geliştirmelerini öneriyor. Goldman Sachs da yayımladığı raporda, altının önümüzdeki dönemde “güvenli liman” rolünü sürdüreceğine dikkat çekti.