Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 42 bin 924 Oldu

İsrail, 386 gündür Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği 7 saldırıda 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 289 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 42 bin 924’e, yaralı sayısının ise 100 bin 933’e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA