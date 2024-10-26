Fast Food Devinde Büyük Tehlike! Onlarca Kişiyi Hastanelik Etti, Satışı Durduruldu

Dünyanın en popüler fast food devlerinden McDonald's'ın ABD'nin 13 eyaletindeki restoranlarında üretilen hamburgerlerinde koli basili bakterisi tespit edildi. Bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısı 75'e çıkarken, bazı eyaletlerde hamburgerlerin satışı durduruldu.

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Fast Food Devinde Büyük Tehlike! Onlarca Kişiyi Hastanelik Etti, Satışı Durduruldu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkenin 13 eyaletinde McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili (E.Coli) bakterisine rastlanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada söz konusu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 75'e yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Fast Food Devinde Büyük Tehlike! Onlarca Kişiyi Hastanelik Etti, Satışı Durduruldu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

CDC 23 Ekim'de, bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı kaydedilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtilmişti.

Fast Food Devinde Büyük Tehlike! Onlarca Kişiyi Hastanelik Etti, Satışı Durduruldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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