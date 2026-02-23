Epstein Skandalı İngiltere'ye Sıçradı: Eski Bakan Gözaltında

Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan eski İngiliz Bakan Peter Mandelson, gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Epstein Skandalı İngiltere'ye Sıçradı: Eski Bakan Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein skandalı büyüyor. Epstein ile bağlantıları nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan eski İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Peter Mandelson, 'kamu görevini kötüye kullanma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltı kararına ilişkin açıklama, Metropolitan Police tarafından yapıldı. İşlemin, Wiltshire ve Camden bölgelerinde gerçekleştirilen arama kararlarının ardından yapıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Mandelson’ın adı, yıllardır Ghislaine Maxwell üzerinden kurduğu ilişkiler nedeniyle Epstein dosyasında geçiyordu. Raporlarda, Mandelson’ın Epstein’ın New York’taki malikanesinde ve 'Little St. James' adası olarak bilinen özel mülkünde bulunduğu iddia edilmişti. Tartışmaların merkezinde ise ziyaretlerin, Epstein’ın 2008’de hapse girmesinden sonra da sürdüğüne dair iddialar yer almıştı. Bu temaslar, İngiliz siyasetinde 'nüfuz istismarı' başlığı altında uzun süre gündemde kalmıştı.

ABD’de 2025 yılında ortaya çıkan yazışmalarda, Mandelson’ın Epstein’a 'En iyi dostum' şeklinde hitap ettiği görülmüş, ayrıca 75 bin dolarlık para transferi iddiası gündeme gelmişti. Mandelson bu ödemeyi hatırlamadığını savunmuştu.

Epstein Dosyasında Çözülemeyen Harita: Tartışmalı Görüntüde Dikkat Çeken İmza DetayıEpstein Dosyasında Çözülemeyen Harita: Tartışmalı Görüntüde Dikkat Çeken İmza DetayıGüncel

Epstein Skandalında Tüyler Ürperten İddia: Cesetler Zorro Çiftliği'ne mi Gömüldü?Epstein Skandalında Tüyler Ürperten İddia: Cesetler Zorro Çiftliği'ne mi Gömüldü?Güncel

Epstein Operasyonu Büyüyor: Prens Andrew Gözaltına AlındıEpstein Operasyonu Büyüyor: Prens Andrew Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Jeffrey Epstein
Son Güncelleme:
El Mencho'yu ABD mi Öldürdü? Meksika'dan Yanıt Geldi El Mencho'yu ABD mi Öldürdü? Meksika'dan Yanıt Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Trump'tan Meksika'ya Çağrı: 'Kartellerle Mücadele Artırılmalı' Trump'tan Meksika'ya Çağrı
ÇOK OKUNANLAR
‘Anadolu Arkeolojisinin Annesi’ Mellink’in Vasiyeti Yerine Getirildi: Külleri 2500 Yıllık Tümülüse Serpildi ‘Anadolu Arkeolojisinin Annesi’ Mellink’in Vasiyeti Yerine Getirildi: Külleri 2500 Yıllık Tümülüse
Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama
DEM Parti’nin İsmi mi Değişiyor? Kulislere Bomba Gibi Düşmüştü! Resmi Açıklama Geldi DEM Parti’nin İsmi Değişiyor mu?
Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Dilek İmamoğlu'nun Kardeşinin Test Sonucu Belli Oldu
Trafikte Hız Sınırı Düşürüldü: Yeni Düzenleme Bugünden İtibaren Geçerli Trafikte Hız Sınırı Düşürüldü: Yeni Düzenleme Bugünden İtibaren Geçerli