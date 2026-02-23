Epstein Skandalı İngiltere'ye Sıçradı: Eski Bakan Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein skandalı büyüyor. Epstein ile bağlantıları nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan eski İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Peter Mandelson, 'kamu görevini kötüye kullanma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltı kararına ilişkin açıklama, Metropolitan Police tarafından yapıldı. İşlemin, Wiltshire ve Camden bölgelerinde gerçekleştirilen arama kararlarının ardından yapıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Mandelson’ın adı, yıllardır Ghislaine Maxwell üzerinden kurduğu ilişkiler nedeniyle Epstein dosyasında geçiyordu. Raporlarda, Mandelson’ın Epstein’ın New York’taki malikanesinde ve 'Little St. James' adası olarak bilinen özel mülkünde bulunduğu iddia edilmişti. Tartışmaların merkezinde ise ziyaretlerin, Epstein’ın 2008’de hapse girmesinden sonra da sürdüğüne dair iddialar yer almıştı. Bu temaslar, İngiliz siyasetinde 'nüfuz istismarı' başlığı altında uzun süre gündemde kalmıştı.

ABD’de 2025 yılında ortaya çıkan yazışmalarda, Mandelson’ın Epstein’a 'En iyi dostum' şeklinde hitap ettiği görülmüş, ayrıca 75 bin dolarlık para transferi iddiası gündeme gelmişti. Mandelson bu ödemeyi hatırlamadığını savunmuştu.

Kaynak: AA