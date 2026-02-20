Epstein Skandalında Tüyler Ürperten İddia: Cesetler Zorro Çiftliği'ne mi Gömüldü?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jeffrey Epstein’a dair ortaya çıkan yeni dokümanlar, 2019’daki tutuklama süreci öncesinde gerçekleştiği belirtilen finansal hareketleri ve mülk bağlantılarını yeniden gündeme taşıdı. Açıklanan kayıtlar, Epstein’ın ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğu dönemde dahi yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiğine işaret ediyor.

FAS’TAKİ SARAY İÇİN BÜYÜK TRANSFER İDDİASI

Uluslararası ajansların incelediği finansal belgelere göre, Epstein adına Fas’ın Marakeş kentinde bulunan Bin Ennakhil Sarayı’nın satın alınmasına yönelik milyonlarca dolarlık transfer talimatları verildi. Kayıtlarda, işlemlerin farklı aşamalarda iptal edildiği ve hesap bakiyelerine ilişkin teknik sorunlar yaşandığına dair notlar yer aldı.

Aracı kurum tarafından yapılan bildirimlerde, söz konusu para hareketlerinin yetkililere şüpheli işlem kapsamında raporlandığı da belirtiliyor. Belgeler, Epstein’ın daha önceki yıllarda da aynı mülk için girişimlerde bulunduğunu ortaya koyuyor.

NEW MEXICO’DAKİ ÇİFTLİK YENİDEN İNCELENİYOR

Aynı döneme ait dosyaların kamuoyuna yansımasının ardından, Epstein’a ait olduğu bilinen New Mexico’daki Zorro Çiftliği’ne ilişkin iddialar da yeniden gündeme geldi. Yetkili makamlar, geçmişte kapatılan bazı başlıkların yeni bilgiler ışığında tekrar değerlendirileceğini açıkladı.

Belgelerde yer alan ve çiftlik çevresine dair ciddi suçlamalar içeren ifadelerin “ileri inceleme gerektirdiği” vurgulanırken, soruşturma sürecinin kapsamına ilişkin resmi detaylar paylaşılmadı.

TARTIŞMA YARATAN E-POSTA VE BITCOIN İDDİASI

Dosyalarda dikkat çeken bir diğer unsur ise kendisini eski çalışan olarak tanıtan bir kişinin yetkililere gönderdiği e-posta oldu. Söz konusu mesajda, çeşitli video kayıtları ve iddialar karşılığında kripto para talebinde bulunulduğu öne sürüldü.

Yetkililer, bu tür beyanların soruşturma prosedürleri çerçevesinde değerlendirildiğini, iddiaların doğruluğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı bulunmadığını belirtiyor.

BELGELER YENİ SORULARI BERABERİNDE GETİRDİ

Ortaya çıkan kayıtlar, Epstein’ın tutuklanmasından önceki süreçte hem finansal işlemleri hem de mülk bağlantıları açısından yoğun bir hareketlilik içinde olduğunu gösteriyor. Yeni belgelerle birlikte kamuoyundaki tartışmalar yeniden alevlenirken, resmi makamların incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Reuters