Çanakkale'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de deniz ulaşımı aksadı. Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ, yolcuların güncel duyuruları takip etmesini istedi

Çanakkale'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 13.00, 17.00, 21.00 seferleri, Gökçeada’dan saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.

