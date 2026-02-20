Silah Bırakma Sürecinde Kritik Eşik, Yasal Adımlar Meclis Yolunda: Gözler MİT Raporunda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM’nin ‘Terörsüz Türkiye’ konusunda hazırladığı rapor doğrultusunda süreçte yeni ve kritik bir aşamaya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı, ‘Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak” açıklaması da başkentte bu sürecin hızlanabileceği şeklinde yorumlandı.

ÇERÇEVE YASA GÜNDEMDE

Kulislerde en çok dikkat çeken başlıklardan biri, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasını teşvik etmeye yönelik planlanan yasal düzenleme. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Meclis raporunda da yer bulan ‘Müstakil ve geçici’ nitelikte bir kanun üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bu düzenlemenin, silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki durumunu netleştirmesi ve süreçte görev üstlenen kişi ve kurumlara kanuni güvence sağlaması amaçlanıyor.

MİT’İN DEĞERLENDİRMELERİ KRİTİK

Güvenlik kaynakları, yasal adımların atılması için ‘Son teröristin, son silahını’ bırakmasının beklenmesinin ‘gerçekçi’ olmayabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle teşvik mekanizmasının belirli bir aşamada devreye alınmasının daha işlevsel olacağı görüşü dile getiriliyor. Meclis Komisyonu raporunda yer alan ‘‘Silah bırakmanın istihbarat ve güvenlik birimlerince tespiti, ölçülebilir kriterlerle icra edilecektir’ vurgusunun da bu yaklaşımı desteklediği belirtiliyor. Sürecin hangi noktada yasal zemine taşınacağında Millî İstihbarat Teşkilatı’nın sahadan getireceği tespitlerin belirleyici olacağı ifade ediliyor.

IRAK CEPHESİNDE HAREKETLİLİK

Son dönemde Suriye’de yaşanan gelişmelerin, örgütün Irak’taki tutumunu da etkilediği değerlendiriliyor. Suriye’de taraflar arasında ilerleyen diyalog ve entegrasyon sürecinin ardından Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde dikkat çekici bir hareketlilik olduğu belirtiliyor.

Güvenlik birimlerinin saha gözlemlerinde, belirli alanlardan çekilme ve pozisyon değişikliklerine dair işaretler bulunduğu aktarılıyor. Millî Savunma Bakanlığı ve MİT’in hazırlayacağı raporların, sürecin hızına doğrudan etki edebileceği konuşuluyor.

YASAL DÜZENLEMELERDE TAKVİM MESAJI

Meclis raporunda yer alan infaz düzenlemeleri ile Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamındaki olası değişikliklerin ise sahadaki gelişmelere bağlı olarak şekilleneceği ifade ediliyor. AK Parti çevrelerinde, silah bırakma sürecindeki ilerlemenin reform adımlarının temposunu belirleyeceği görüşü hâkim. ‘Güven artırıcı tedbirler’ kapsamında değerlendirilen bazı düzenlemelerin, Meclis’in temmuz ayındaki tatil sürecine kadar gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ankara’da genel beklenti, sürecin yönünün büyük ölçüde güvenlik kurumlarının değerlendirmeleri ve siyasi iradenin atacağı adımlarla netleşeceği yönünde. Hem sahadan gelecek veriler hem de Meclis takvimi, önümüzdeki dönemin ana belirleyicileri olarak görülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi