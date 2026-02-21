Epstein Dosyasında Çözülemeyen Harita: Tartışmalı Görüntüde Dikkat Çeken İmza Detayı

Epstein dosyalarında yer alan bir fotoğraf, köşesindeki imza iddiası ve üzerindeki harita detayıyla dikkatleri üzerine çekti. Görüntünün ortaya çıkmasıyla birlikte, kamuoyunda uzun süredir tartışılan ilişkiler ve dosyadaki yazışmalar yeniden gündeme geldi.

Kamuoyuna açılan belgeler arasında yer alan bir fotoğraf, sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Görselde Epstein’in evinde olduğu öne sürülen bir kara tahta ve üzerinde çizili bir harita dikkat çekti.

HARİTADAKİ İMZA TARTIŞMA YARATTI

Fotoğrafın sağ alt köşesinde bulunan imzanın Ehud Barak’a ait olabileceği iddiaları gündeme geldi. İmzanın benzerlik taşıdığı ileri sürülse de, konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR

Görüntünün paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı harita üzerinden çeşitli çıkarımlarda bulundu. Uzmanlar ise bu tür iddiaların somut verilerle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

YAZIŞMALAR VE TEMAS İDDİALARI

Belgelerde yer alan iletişim kayıtları, Epstein’in uluslararası ölçekte birçok isimle temas kurduğunu ortaya koyuyor. Ancak görüşmelerin içeriğine dair net bir çerçeve bulunmuyor.

FOTOĞRAFTAKİ DİĞER DETAY

Tartışmalara konu olan karede Epstein’in kara tahta önünde ve yüzü gizlenmiş bir çocukla birlikte görüntülendiği görülüyor. Fotoğrafın çekim tarihi ve bağlamı ise belirsizliğini koruyor.

