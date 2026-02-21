POS Cihazlı Dilenci: 'Bu Kadarı Da Olmaz” Dedirten Görüntü Sosyal Medyayı Karıştırdı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir dilencinin önünde POS cihazı olması "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Tartışma yaratan videonun ardından valilikler ve zabıta ekipleri harekete geçti.

Son Güncelleme:
Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede geniş yankı uyandıran bir video, kamuoyunda tartışma yarattı. Görüntülerde, kaldırımda oturan dilenci bir kadının önünde POS cihazı bulunduğu iddiası dikkat çekti. Videoyu kaydeden vatandaşın şaşkınlığını dile getirdiği anlar da paylaşımda yer aldı.

Görüntülerde yardım kağıtları, koltuk değneği ve POS cihazı benzeri bir cihazın yan yana bulunması, kullanıcılar arasında “gerçek mi kurgu mu?” tartışmasını beraberinde getirdi. Özellikle Ramazan ayıyla birlikte dilencilere yönelik denetimlerin arttığı bir dönemde ortaya çıkan video, çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

GÖRÜNTÜNÜN ÇEKİLDİĞİ YER TARTIŞMA KONUSU OLDU

Videonun ilk olarak Şanlıurfa’da çekildiği öne sürüldü. Ancak yerel yöneticiler ve ilgili kurumlar tarafından yapılan incelemelerde, görüntülerin Şanlıurfa sınırları içinde kaydedilmediği ifade edildi. Benzer şekilde Gaziantep ve Kilis’teki yetkililer de videonun kendi illerinde çekilmediğini açıkladı.

Görüntünün nerede kaydedildiği sorusu gündemdeki yerini korurken, farklı şehirler üzerinden çeşitli iddialar ortaya atıldı.

İZMİR İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Son olarak videonun İzmir’de çekildiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin Basmane ve Anafartalar Caddesi civarında kaydedilmiş olabileceğini ileri sürdü. Ancak emniyet ve belediye kaynakları, söz konusu olayla ilgili resmi bir tespit ya da işlem bilgisi bulunmadığını belirtti.

Yetkililer, görüntülerin kaynağı ve içeriğine ilişkin incelemelerin sürdüğünü vurgularken, videonun gerçekliği ve çekim yeri konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

