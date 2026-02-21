Altın Cephesinde Gerilim Tırmanıyor: Gram Altında Dikkat Çeken Sıçrama! Yatırımcı Tedirgin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası askeri müdahaleye ilişkin verdiği temkinli mesajlar, küresel piyasalarda altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Cuma günü güçlü alımların etkisiyle ons altın 5.108 dolar seviyesinden kapanış yaparak haftalık bazda tarihi bir rekora imza attı. Jeopolitik risklerin artabileceği beklentisi, yatırımcıların güvenli liman talebini belirgin şekilde artırdı.

Kıymetli metaller cephesinde dalgalı ancak yukarı yönlü bir seyrin izlendiği haftada, ons altındaki yüzde 2’nin üzerindeki prim dikkat çekti. Önceki günü 4.996 dolardan tamamlayan ons fiyatı, son işlemlerde ivme kazanarak 5.108 dolara ulaştı. Bu kapanış, altın piyasasında tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışlarından biri olarak kayda geçti.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KESMEDİ

Küresel fiyatlamadaki hareketlilik yurt içi piyasalara da yansıdı. Spot gram altın haftalık bazda değer kazanarak 7.198 TL seviyesinden kapanış yaptı. Böylece gram altın, son haftaların en yüksek düzeylerine yaklaşmış oldu. Fiziki piyasada ise Kapalıçarşı’daki gram altın satış fiyatının 7.500 TL eşiğini aşması, yatırımcı ilgisini daha da artırdı. Çeyrek altın fiyatlarında da yukarı yönlü eğilim öne çıktı.

PİYASALARI HAREKETLENDİREN AÇIKLAMA

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik sorulara verdiği “Bunu değerlendiriyorum” yanıtı etkili oldu. Açıklama sonrası küresel piyasalarda risk iştahı zayıflarken, yatırımcıların güvenli varlıklara yöneldiği görüldü. Uzmanlar, jeopolitik başlıkların altın fiyatları üzerinde kısa vadede belirleyici olmayı sürdürebileceğine işaret ediyor.

Öte yandan, hafta içinde yayımlanan FED tutanaklarında faiz politikasına ilişkin şahin tonun korunması dolar endeksini desteklerken, bu gelişme altın üzerinde zaman zaman baskı yarattı. Ancak jeopolitik risk algısının ağır basmasıyla birlikte altın fiyatları yeniden yukarı yönlü tepki verdi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Piyasa analistleri, ons altında 5.120 dolar seviyesinin kısa vadeli direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor. Bu seviyenin aşılması halinde yükselişin ivme kazanabileceği ifade ediliyor. Olası geri çekilmelerde ise 5.000 dolar psikolojik destek, 4.850 dolar ise teknik açıdan önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Orta Doğu’daki gelişmelerin, fiyatlamalar üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde de yakından izlenmesi bekleniyor.

